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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО пытаются ускорить "паспортизацию"

12.10.2019 10:34
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В ОРДЛО пытаются ускорить "паспортизацию"

Оккупанты продолжают принимать меры для ускорения так называемой "паспортизации" личного состава всех "силовых структур". Это касается тех сил, которые были сформированы на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, передает donbass.comments.
Как отмечается, в ОРДЛО вводится практика ежемесячного заслушивания на заседаниях аттестационных комиссий командиров соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Вооруженных сил России. В основном, слушают командиров у которых плохой показатель "паспортизации".
Разведка установила, что таких командиров притягивают к взысканию, а также могут вообще уволить с военной службы.
При этом, до 1 ноября, этого года, все так называемые "силовики" получат под подпись персональное предупреждение об увольнении со службы. Это может произойти в случае не получения ими российского гражданства до конца 2019 года.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, паспорт, ОРДЛО
 
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