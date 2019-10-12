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Архив - Донецкая область

В ОРДО назвали самый не загруженный пункт пропуска

12.10.2019 22:32
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В ОРДО назвали самый не загруженный пункт пропуска

По данным представителей ОРДО, за прошедший месяц линию разграничения на Донбассе пересекли 1 180 400 человек.

Отмечается, что для пешеходов самыми загруженными оказались КПВВ «Станица Луганская» и «Горловка», а для транспортных средств для автомобилей КПВВ «Марьинка» и «Еленовка», передает donpress.

В то же время, самым не загруженным пунктом пропуска на данный момент является «Октябрь»



Теги: Донбасс, пешеход, транспорт, пункты пропуска, Станица Луганская, КПВВ, очереди, ОРДО
 
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