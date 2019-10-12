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В Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» пострадал рабочий
12.10.2019 12:11
Вчера во временно оккупированном Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» пострадал электрослесарь.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Вчера, 11 октября 2019 года, во временно оккупированном Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» была оказана медицинская помощь электрослесарю1990 года рождения.
Пострадавший доставлен в медицинское учреждение г. Тореза.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Торез, Шахтерск, шахта, пострадавший, больница
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