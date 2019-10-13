Боевики снова атаковали в Золотом: военные сообщили о ситуации на Донбассе

13.10.2019 07:49

Боевики продолжают вести обстрелы на Донбассе. 12 октября боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, враг обстрелял населенный пункт Водяное из миномета, сообщает штаб Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 17 обстрелов:

шесть раз вблизи Водяного – из миномета калибра 120 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Новогнатовки – со станковых противотанковых гранатометов и противотанкового ракетного комплекса;

дважды неподалеку Тарамчука – со станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Пищевика и Широкино – со станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Верхнеторецкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Марьинки, Богдановки и Славного – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов:

дважды вблизи Новолуганскоко – из миномета калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

два раза в районе Золотого – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Майорского и Луганского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил легкое ранение, а один – боевую травму", – сообщили в ООС.

С начала текущих суток боевики два раза атаковали позиции ВСУ: неподалеку Новолуганского – из миномета калибра 82 мм и автоматических гранатометов; вблизи Южного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.