«Кто не был в оккупации — не поймет, как нам это душу греет»: в донецкое небо запущен флаг Украины

13.10.2019 16:14

Сегодня украинские патриоты запустили в небо флаг Украины огромного размера. Об этом пишут жители ОРДО в соцсетях.

Сообщается, что флаг и воздушние шары желтого и голубого цветов, которые его несли по воздуху, хорошо были заметны в небе над неподконтрольным правительству Украины Донецком, пишет ДонПресс.

«Полетів наш прапор! Донецьк, зустрічай вітання до Дня Святої Покрови та захисника України!»,

«Над кругом Петровки в 12.00 летал украинский флаг. Улетел в сторону центра. Мы тоже видели на площади Свободы»,

«Видели)))))…мне таксисты отзвонились и сказали, что летит *укропский* флаг… спрашиваю: и что не сбивают… нет, ОБСЕ стоит))))»,

«Эх, кто не был в оккупации не поймет, как там такое зрелище душу греет. Вот просто до слез. Буквально»,

«Дивовижно!!! Ви створюєте настрій і підтримуєте мотивацію боротись!»,

«До Краснодона жаль не долетит, а так бы хотелось…»,

«Знаем, чья работа. Спасибо друзьям. Ничего. Скоро украинский флаг не только летать будет. Вернется на свое место».