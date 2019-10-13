Луганчанка о переписи населения: Держаться в тени у жителей ОРДЛО больше не получится

13.10.2019 21:50

Перепись населения, которая проходит в эти дни на временно неподконтрольной Украине территории Донбасса, была инициирована Кремлем и преследует несколько целей. Своим мнением поделилась писательница из Луганска Елена Степовая, пишет ДонПресс.

По мнению Елены, кремлевские кураторы хотят получить ответы на несколько вопросов, один из которых связан с фальсификацией результатов возможных местных выборов в ОРДЛО:

«…сколько и куда уходит их денег (оптимизация средств),

… хотят рассчитать силы по финансовому удержанию «дыр» с позиции долгосрочности проекта и его возможного расширения,

…хотят знать количество избирателей, чтобы не «промазать» с фальсификацией на будущих местных выборах в ОРДЛО, расставляя своих людей на будущем референдуме по особому статусу, ведь написав «голосовали 12 миллионов», можно попасть впросак перед наблюдателями из ЕС».

Луганчанка считает, что банальный подсчет населения не основная цель переписчиков. Вопросы анкеты-опросника составлены таким образом, что не оставляют жителям ОРДЛО шанса «не делать выбор или скрыть свой выбор» [выбор: Украина или Россия, — DonPress]. И то, что в течение 5 лет удавалось скрывать, теперь, после переписи, может стать общеизвестным.

«Как нам уже сообщили сами переписчики-волонтеры, в переписи есть пара нюансов. Из Ростовской области прибыло более 500 волонтеров для ведения переписи, им за это хорошо платят. Есть официальная анкета и есть вопросы бытового общения, которые располагают собеседника к себе и раскрывают его, наводящие вопросы, мелкие заметки „эти укро-фашисты“ и прочие для определения реакции собеседника, так что в графе „не заполнять для официальных пометок“ будет содержаться вывод каждого волонтера по каждому опрашиваемому: врал — не врал, лоялен — не лоялен», — пишет Елена Степовая.

Участие в переписи местные «власти» преподносят как дело добровольное, но одновременно обязательное.

«Перепись проводят сначала волонтеры органов статистики, но, если человека 2 раза не застают дома, а многие ОРДЛынцы стараются избежать переписи именно из-за анкетирования, к ним приходят „волонтеры“ с автоматами. Людей переписывают на рабочих местах, опрашивают соседей о месте нахождения „отсутствующих“, и… приходят с автоматами», — сказано в публикации.

По словам Елены, все анкеты номерные и имеют степень защиты. Каждая анкета отправляется в Российскую Федерацию:

«Собирать анкеты будут в управления статистики „республик“, но, и там прикомандированные сотрудники статистики из РФ. Анкеты они проверяют на подделку и фиксируют лично».

Автор считает, что нас ожидает «новый виток войны, возможно, еще не изученный и страшный». Собранные во время переписи данные могут быть опасны для живущих в Украине и пересекающих линию разграничения.

«После такой переписи, я уверена — почувствовала на себе — жители ОРДЛО начнут звонить и любить родственников в Украине, забытых и отверженных, отштампованных из семейного круга общения с пометкой „фошизд“. Приглашения в гости в мирную „л-днр“ (нужны заложники на обмен и завербованные чиновники). Рассказы „как у нас хорошо“. Визиты родни из ОРДЛО в гости в мирную часть Украины, особенно туда, где стратегические или военные объекты… В скором времени нас ожидают сотни историй о похищении, вербовке, захвате недвижимости», — уверена Елена.