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Неподконтрольное Украине Зайцево отметило 354-летие
13.10.2019 12:52
В неподконтрольной Украине Горловке вчера отметили праздник в честь 354-летия Зайцево.
Об этом сообщили в пресс-службе так называемой «городской администрации» Горловки, передает donpress.
Так называемый «глава администрации» Горловка Иван Приходько отметил:
«Дом, милый дом. И никуда от этого не деться. Бомбят, стреляют, а мы все здесь и никуда не денемся. Я хочу сказать вам, что вы самые мужественные, самые надежные и самые верные. Я очень вами горжусь и когда говорю о вас, иначе, как „зайчата“, вас не называю. С праздником! Только вы, друзья мои, можете устроить такой замечательный праздник в такое время и в таком месте».
Теги: Донбасс, Горловка, праздник, обстрелы, Зайцево, администрация
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