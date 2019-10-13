Неподконтрольное Украине Зайцево отметило 354-летие

13.10.2019 12:52

В неподконтрольной Украине Горловке вчера отметили праздник в честь 354-летия Зайцево.

Об этом сообщили в пресс-службе так называемой «городской администрации» Горловки, передает donpress.

Так называемый «глава администрации» Горловка Иван Приходько отметил:

«Дом, милый дом. И никуда от этого не деться. Бомбят, стреляют, а мы все здесь и никуда не денемся. Я хочу сказать вам, что вы самые мужественные, самые надежные и самые верные. Я очень вами горжусь и когда говорю о вас, иначе, как „зайчата“, вас не называю. С праздником! Только вы, друзья мои, можете устроить такой замечательный праздник в такое время и в таком месте».