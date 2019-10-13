- «Перспектив никаких»: в соцсети сообщили о второй волне выезда людей из Донецка11:08
- В Ясиноватой замечен железнодорожный состав с вагонами РЖД10:32
- В зоне ООС 23 обстрела за сутки: двое бойцов ВСУ получили ранения10:11
- Под Водяным тяжелые бои: враг пошел в наступление с БМП и ПТРК, "пылает" весь фронт09:49
- Боевики снова атаковали в Золотом: военные сообщили о ситуации на Донбассе07:49
- В ОРДО назвали самый не загруженный пункт пропуска22:32
- Боевики «ДНР» глушат и обстреливают беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ18:08
- «Власти ДНР» запретили «переписчикам» разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ16:51
- В Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» пострадал рабочий14:31
- В центре Донецка сожгли припаркованный автомобиль14:09
«Перспектив никаких»: в соцсети сообщили о второй волне выезда людей из Донецка
В социальной сети жители неподконтрольного Украине Донецка сообщают, что местное население, как и в самом начале боевых действий, активно покидает «республику».
Особенно уезжают те, кто уже получил российский паспорт:
«Гляжу я, а народ который по шустрее, по моложе и потрудоспособнее, получив паспорта РФ потихоньку съезжают из славной ЛНР в Россию оставляя здесь дома и квартиры. Да многие и без российских паспортов уезжают Тоска у нас флешмобная и больше ничего», передает donpress.
Один из пользователей подтвердил информацию, добавив, что люди уезжают из-за отсутствия перспектив, в городах остаются одни пенсионеры:
«Все так. Тоже заметила, что началась вторая волна выезда с Донецка. Первая была в начале войны. Теперь опять (((Молодежи мало. Перспектив никаких. С каждым днем все хуже и хуже. Вокруг пенсионеры, жалко их. Транспорт ходит плохо, некому работать за мизерную зарплату. Тоска…»
В комментарии к посту пользователи отмечают, что если в начале войны люди ехали на какой-то недолгий срок, то сейчас уезжают из дома навсегда:
«В начале уезжали на время, а сейчас навсегда»
«Так и есть, валят, валят и не только молодежь…»
«Для этого и была задумана затея с паспортами».
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, пенсионер, паспорт, молодежь, ДНР, ЛНР, соцсети
- Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет
- "Валите из Москвы", - житель Донецка поразил Сеть реакцией россиян на "паспорт ДНР" в столице РФ. ВИДЕО
- Смелая надпись из оккупированного Донецка показала реальное отношение дончан к РФ – опубликовано сильное фото
- "Впаривают силой", - оккупанты готовятся оставить Донбасс и пошли на крайние меры
- "Дипломы "ДНР" не нужны ни самой "республике", ни России, но об этом вам никто никогда не скажет", - житель Донецка
- "ДНР" должна взять контроль над всей Украиной - у Соловьева взорвали Сеть радикальным планом большой войны на Донбассе
- «Перспектив никаких»: в соцсети сообщили о второй волне выезда людей из Донецка11:08
- В Ясиноватой замечен железнодорожный состав с вагонами РЖД10:32
- В зоне ООС 23 обстрела за сутки: двое бойцов ВСУ получили ранения10:11
- Под Водяным тяжелые бои: враг пошел в наступление с БМП и ПТРК, "пылает" весь фронт09:49
- Главари НВФ распространяют фейк о «зачистке» населения в Золотом бойцами «Азова»08:11
- Боевики снова атаковали в Золотом: военные сообщили о ситуации на Донбассе07:49
- В ОРДО назвали самый не загруженный пункт пропуска22:32
- В Золотое не пропускают волонтеров, везущих людям хлеб, обстановка накаляется21:22
- Боевики «ДНР» глушат и обстреливают беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ18:08
- «Власти ДНР» запретили «переписчикам» разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ16:51
- «Перспектив никаких»: в соцсети сообщили о второй волне выезда людей из Донецка11:08
- Миллиард так миллиард: Кабмин принял решение по долгам перед шахтерами10:49
- В Ясиноватой замечен железнодорожный состав с вагонами РЖД10:32
- В зоне ООС 23 обстрела за сутки: двое бойцов ВСУ получили ранения10:11
- Под Водяным тяжелые бои: враг пошел в наступление с БМП и ПТРК, "пылает" весь фронт09:49
- У Зеленского приготовили украинцам сюрприз с зарплатами09:32
- Жебривский: Члены НВФ могут легитимно работать в СБУ09:10
- Арьев: "Что ждет Украину в ближайщем будущем" - аналитика08:48
- 4 народных способа на пару часов избавиться от зубной боли08:29
- Главари НВФ распространяют фейк о «зачистке» населения в Золотом бойцами «Азова»08:11
- 4 народных способа на пару часов избавиться от зубной боли08:29
- 10-20 октября: период исполнения заветной мечты четырех знаков Зодиака21:44
- 7 причин, почему вы до сих пор не можете найти себе пару19:31
- Как любить разные знаки Зодиака — ВСЕ В ТОЧКУ !!!18:31
- ″Соль″ и даже ″песок″ в почках: 8 тревожных звоночков17:10
- Гороскоп с 11 по 20 октября: узнайте, что вас ждет на следующей неделе16:13
- За план Путина против формулы Штайнмайера: на чьей стороне «воюют» национал-патриоты?11:50
- Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака11:10
- «Не пачкается - можно не купать месяц»: Комаровский удивил советом о купании новорождённых09:11
- Эти растения ни в коем случае не стоит держать дома08:53
- Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака
- Выживший «министр» Захарченко стал налоговым инспектором в Москве
- «Гремит север и Ясиноватая»: жители Донецка и Макеевки сообщают о сильных боях
- Готовят место для Януковича: в Донецке произошел переворот
- Астролог: эти знаки Зодиака наверняка разбогатеют в ноябре
- Макеевка содрогается из-за таинственных землетрясений - катастрофа близко, жители готовы к бунту
- Составлен подробный женский гороскоп с 14 по 20 октября
- ЗЕЛЕНСКИЙ СКАЗАЛ, ЧТО ПРИ «ПЛАНЕ Б» УКРАИНЕ ПРИДЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫЕЗД ЖИТЕЛЕЙ ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА
- Назван крайний день возвращения Донбасса, Путин затаил дыхание: «после этой даты…»
- Войне конец? Депутаты готовы принять знаковое решение