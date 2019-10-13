Под Водяным тяжелые бои: враг пошел в наступление с БМП и ПТРК, "пылает" весь фронт

13.10.2019 09:49

На Донбассе зафиксировано резкое обострение конфликта. Гибридная армия РФ более 20 раз нарушила режим тишины. Для атак она использовала ПТРК и вооружение БМП.

Последними новостями с фронта поделилась пресс-служба штаба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook, передает Диалог.UA.

В субботу, 12 октября, гибридная армия РФ "сорвалась с цепи". Было зафиксировано аж 23 атаки, в том числе, с применением запрещенной "Минском" артиллерии: ПТРК, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и прочего. Под обстрел оккупанта попало и село Водяное. По нему "ДНРовцы" работали 120-миллиметровыми минами. К счастью, жертв среди мирного населения удалось избежать. По данным штаба, 17 "срывов" оккупанта пришлись на зону ответственности группы ООС "Восток". Там, помимо Водяного, гремели бои у Новогнатовки, Тарамчука, Пищевика и Широкино, Верхнеторецкого, Марьинки, Богдановки и Славного. На зону ответственности "Севера" пришлось еще 6 обстрелов. Вражеские снаряды летели на Новолуганское, Майорск и Луганское, а также Золотое, где ранее было сорвано разведение войск. Бои продолжились и после полуночи уже 13 октября. До 07:00 гибридная армия РФ еще 2 раза атаковала Новолуганское и Пивденное. По данным штаба, в ходе ожесточенных боев пострадали 2 украинских защитника. Один из них получил боевое травмирование, второй - легкое ранение. Им оказана необходимая медицинская помощь.