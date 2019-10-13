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В «ДНР»: Ходаковский собрался «содрать компенсацию» с владельцев дорогих автомобилей
Экс-командир НВФ «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский заявил о необходимости «сдирать компенсацию» с владельцев дорогих автомобилей в «ДНР». Об этом он написал на своей странице в соцсети, пишут Донецкие новости.
«Донецк наполнился автомобилями премиум-класса, а местами встречаются такие экземпляры, которые просто кричат о роскоши. Я глубоко убежден, что владельцы этих способов подчеркнуть свой статус с глубоким презрением относятся к окружающему миру и подчеркивают свое положение вопреки сложившейся ситуации. Что же, вызов стоит принять. Я не думаю, что стремление плюнуть в лицо обществу, пять лет зажатому в тиски войны, нужно оставлять без внимания. Как минимум, с владельцев вычурных каров стоит содрать компенсацию за утрату совести в виде налога на роскошь. Многое могу понять, но не такое. Обещаю – вопросы к вам, господа, появятся», – написал он.
В комментариях к посту пользователи написали, что якобы дорогие авто – «это автохлам из Грузии и Прибалтики».
Евгений: «"Забрать и поделить" уже было. Ничего хорошего не получилось. Появившиеся в Донецке в большом количестве "крутые" тачки – это в основном напудренный автохлам из Прибалтики или Грузии. Так что есть в Донецке классные авто, но их, к сожалению, очень мало».
Димон: «Не, ну тут как посмотреть, чо например я должен платить, если я честный бизнесмен и так плачу налог и честно зарабатываю и почему бы себе не позволить хорошую машину, если есть деньги. Тем более в наше время люксовые авто можно приобрести не так уж и дорого в той же Армении, как-то не справедливо»;
Даша: «Так это новые "элиты ДНР" – чиновники, депутаты и т.д. Как говорится, из грязи в князи. Живут в чужих домах, покупают на "кровно заработанные" тачки. У них уже жизнь удалась».
Теги: Донбасс, компенсация, ДНР, Ходаковский
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