В Донецке во время уборки на кладбище от взрыва пострадали люди

13.10.2019 11:49

Вчера во временно оккупированном Донецке, во время уборки на одном из кладбищ, от взрыва пострадали три человека.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Вчера, 12 октября 2019 года, во временно оккупированном Донецке, в дневное время, во время уборки на кладбище, при взрыве неизвестного минно-взрывного устройства мужчина 1991 года рождения и две женщины 1968 года рождения получили минно-взрывные травмы.

Дончане сообщают, что речь ведется о кладбище, расположенном в западной части города. Кроме того, спустя некоторое время, внимание жителей города привлекло движение «скорых» в направлении места взрыва.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Если все в травме, то чего до сих пор мотаются скорые? Только что ещё одна в том же направлении. Донецк»,

«О чём идёт речь?»,

«Во время уборки на кладбище в результате детонации неизвестного минно-взрывного устройства получили осколочные ранения ТРОЕ мирных жителей мужчина 1991 г.р. и ДВЕ женщины 1968 г.р. Донецк»