В Мариуполе опасный недострой полностью открыт для горожан

13.10.2019 18:14

В Мариуполе срубили деревья и убрали забор возле недостроенного здания в Приморском районе. Об этом MRPL.CITY сообщили читатели.

По их словам, недострой находится на спуске, который ведет от аллеи "Якорь" до Приморского бульвара. Горожане рассказали, что деревья, которые росли со стороны спуска, срубили, а забор убрали. Теперь каждый может попасть на территорию недостроенного здания.

Стоит отметить, что неизвестные уже нарисовали абстрактное граффити на втором этаже.