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7-дневное соблюдение режимы тишины и зеркальные действия сторон - Резников назвал условия, при которых состоится разведение войск на Донбассе
Алексей Резников назвал условия, без выполнения которых разведение войск на Донбассе не состоится. По словам представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ, это недельное соблюдение режима тишины, подтвержденное представителями наблюдательной мисси ОБСЕ, а также зеркальность действий сторон, сообщает replyua.net со ссылкой на Украинский кризисный медиа-центр.
Алексей Резников подчеркнул, что процесс разведения войск на трех пилотных участках на территории Донбасса начнет лишь после того, как будет соблюден 7-дневный режим тишины. При этом данный факт по каждому участку обязательно должны подтвердить представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Также Резников заверил, что Украина не собирается отводить свои войска в одностороннем порядке. Процесс начнется только лишь в том случае, если действия сторон будут зеркальными. Это и есть два главных условия, без выполнения которых ничего не будет. В этой связи стоит напомнить, что ранее Вадим Пристайко указал на негативную реакцию украинского общества на разведение войск - люди воспринимают это как отступление. Читайте также: У Зеленского будет земля гореть под ногами, и в Ростов сбежать не получится - Портников.
Теги: Донбасс, войска, разведение, ДНР, ЛНР
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