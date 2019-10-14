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Подразделения НВФ сорвали разведение сил в Золотом
14.10.2019 12:21
Незаконные вооруженные формирования сорвали процесс разведения сил и средств на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ вблизи Золотого Луганской области. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.
В штабе отметили, что 13 октября члены НВФ из гранатометов различных систем обстреляли позиции Объединенных сил на участке разведения № 2 в районе населенного пункта Золотое-4. При этом накануне НВФ сигнализировали о готовности к началу процесса разведения:
«Несмотря на готовность Вооруженных сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения № 2 оккупанты в очередной раз демонстрируют свое нежелание придерживаться минских договоренностей и взятых на себя обязательств».
Теги: Донбасс, разведение, ВСУ, НВФ
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