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Пушилин уволил Яценко с должности «министра связи ДНР»
14.10.2019 13:00
Главарь «ДНР» Денис Пушилин освободил от занимаемой «должности» так называемого «министра связи ДНР» Виктора Яценко. Соответствующий «указ» опубликован на официальном сайте ОРДО.
В тексте «документа» сказано:
«Освободить Яценко Виктора Вячеславовича от занимаемой должности министра связи ДНР».
«Указ» № 303 подписан 11 октября и вступил в силу с момента подписания.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, увольнение, ДНР, Пушилин
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