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Российский эксперт заявил о новой опасности на Донбассе
Благодаря согласованной так называемой «формулы Штайнмайера» власти РФ считают, что стали близки к стратегическому успеху своей политики в Украине, в вопросе решения конфликта на Донбассе. Об этом заявил российский экономист Андрей Илларионов.
Он отметил, что в администрации президента РФ Владимира Путина считают, что в случае выборов на Донбассе в «ЛДНР» сохранятся пророссийские администрации, в подчинении которой российско-украинская граница будет находится и в дальнейшем. Илалрионов добавил:
«В Кремле не сомневаются, что ОБСЕ подтвердит законность будущих выборов в местные органы власти. Это значит, что в „Л/ДНР“ сохранятся пророссийские администрации, а охрану украинско-российской границы будут нести „добровольческие корпуса республик“, а не украинская погранстража».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, опасность, конфликт, ДНР, ЛНР
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