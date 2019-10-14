В ОБСЕ подтвердили готовность сепаратистов разводить войска

14.10.2019 11:43

В ОБСЕ заявили, что «ДНР» и «ЛНР» готовы начать отведение войск. В предоставленном организацией отчете значилось, что были выпущены сигнальные ракеты. Это свидетельствует о готовности отвести войска.

"СММ вновь зафиксировала сигнальные ракеты, обозначающие готовность вооруженных формирований к возобновлению разведения сил и средств на участках разведения в районах Петровского и Золотого, однако мероприятия по возобновлению процесса разведения не начались",

- написано в отчете.

Также отмечается, что работы по демонтажу моста продолжаются.

Источник: http://kr24.com.ua