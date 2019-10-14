Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОБСЕ подтвердили готовность сепаратистов разводить войска

14.10.2019 11:43
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОБСЕ подтвердили готовность сепаратистов разводить войска

В ОБСЕ заявили, что «ДНР» и «ЛНР» готовы начать отведение войск. В предоставленном организацией отчете значилось, что были выпущены сигнальные ракеты. Это свидетельствует о готовности отвести войска.

 

"СММ вновь зафиксировала сигнальные ракеты, обозначающие готовность вооруженных формирований к возобновлению разведения сил и средств на участках разведения в районах Петровского и Золотого, однако мероприятия по возобновлению процесса разведения не начались",

- написано в отчете.

Также отмечается, что работы по демонтажу моста продолжаются.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, войска, сепаратисты, ОБСЕ, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх