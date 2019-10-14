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«Войну можно закончить триумфом»: бойцы «Азова» показали успешные удары по НВФ
Бойцы батальона «Азов» в ярком видео показали прицельные удары по позициям НВФ. По словам военных, за 8 месяцев на передовой они не отдали ни одного метра украинской земли, а продвинули линию фронта вперед.
Кроме того, азовцы сообщили, что своими умелыми действиями уничтожили 30 членов НВФ, 42 ранили, подбили 6 БМП и десять единиц грузовой и легковой техники, две БМП — уничтожены. Также, бойцы повредили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Зоопарк-1» и сбили два российских БПЛА типа «Элерон». В батальоне уточнили:
«Успешные действия бойцов полка „Азов“ подтверждают, что мы можем побеждать врага, а войну можно закончить триумфом украинского оружия, а не капитуляционными договоренностями с врагом и сдачей украинских территорий и граждан в жертву российским террористам».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, батальон "Азов", НВФ
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