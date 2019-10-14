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Зеленский едет в Донецкую область: подробности поездки
Глава государства Владимир Зеленский отправится с рабочим визитом в Донецкую область 14 октября, в понедельник. Как информирует replyua.net, такое сообщение появилось на странице пресс-службы Донецкой областной государственной администрации в Facebook. Подробности поездки не уточняются. «14 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский с рабочей поездкой посетит Донецкую область», - рассказали в пресс-службе.
Куда конкретно отправится президент Украины, неизвестно. Впрочем, можно предположить, что поездка Зеленского связана с урегулированием ситуации на Донбассе. Ранее глава государства дал понять, что не отступит от своей позиции - как можно скорее прекратить конфликт в регионе. Также он подчеркивал, что не собирается сдавать национальные интересы Украины. Ранее, находясь в Одессе, президент заявлял, что необходимо полностью прекратить огонь на Донбассе, освободить всех пленных. Также он рассказал о необходимости вывода российских войск и о возвращении контроля над границей.
Напомним, что лидеры стран нормандской четверки анонсировали переговоры в ближайшее время. Ожидается, что это встреча пройдёт с участием глав государств. Вероятнее всего, в переговорах будут участвовать президенты России, Украины, и Франции, а также канцлер Германии.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Зеленский
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