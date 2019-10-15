- На подвале «МГБ ДНР» совершил суицид боец ВСУ, который был в списках на обмен19:12
- В подразделениях НВФ усилили ответственность за «уклонение от службы»17:59
- В Шахтерске столкнулись грузовик и Ford Mondeo: есть жертвы17:18
- В Донецке легковой автомобиль врезался в автобус15:40
- В "ДНР" нашли замену Яценко15:30
- В Ясиноватой пьяная женщина убила собутыльницу15:18
- В Мариуполе покончил с собой 23-летний полицейский14:41
- Муженко: Хомчак "бросил" добровольцев на штурм Иловайска, который был даже не нужен ВСУ12:01
- «Кто оценил, как мы крепчали?»: Ходаковский возмущен ситуацией с разведением войск в зоне ООС 10:42
- Боевики "Л/ДНР" разожгли бои возле Золотого-4, сорвав отвод войск на Донбассе: ВСУ несут потери09:38
На подвале «МГБ ДНР» совершил суицид боец ВСУ, который был в списках на обмен
Сегодня стала известна печальная новость о том, что в подвалах так называемого «МГБ ДНР» якобы совершил суицид украинский военнослужащий, который числился в списках на обмен пленными. Как информирует replyua.net, об этом рассказал бывший «командир» группировки «Донецкой народной республики» Евгений Тинянский в своем телеграм-канале.
Согласно его данным, инцидент произошел вчера, четырнадцатого октября. Сообщается, что якобы украинский военный, один из тех, которые в мае 2019-го по ошибке выехали на блокпост незаконного вооруженного формирования «Донецкой народной республики», повесился в камере-одиночке СИЗО. Тинянский пишет: «Щекотливости добавляет не только тупость и самодурство ряда МГБшных чинов, но и то, что он был, по моей информации, в списках на обмен».
Так, бывший главарь российских наемников считает, что «убийства никакого не было» и называет произошедшее «обычным суицидом». Но, при этом же, он добавляет, что у так называемых «сотрудников МГБ», таки есть некоторые «косяки». В своем посте он отметил: «Совершенно непонятно то, что он делал в их СИЗО, да еще и в одиночке. Не довели ли его там до самоубийства?». В настоящее время пока нет никакой информации относительно случившегося от самих «властей» недореспублики.
Теги: Донбасс, камера, суицид, ДНР, ВСУ, боец
- ОБСЕ сняла с дрона военную технику боевиков ДНР в жилых кварталах Макеевки
- Житель Горловки не верят заявлениям пропагандистов «ДНР» об обстрелах
- Под Горловкой ВСУ разгромили "ДНР" - много убитых: боевики срочно запросили подмогу
- Ликвидирован опасный враг Украины - соратник Мозгового "МГБшник" Ребриков стал "грузом 200"
- Под Авдеевкой снайпер застрелил украинского бойца
- Боевик "ДНР" Басурин обвинил ВСУ в якобы проводимых "экскурсиях для иностранцев" и посчитал возможную "прибыль"
- На подвале «МГБ ДНР» совершил суицид боец ВСУ, который был в списках на обмен19:12
- В подразделениях НВФ усилили ответственность за «уклонение от службы»17:59
- В Шахтерске столкнулись грузовик и Ford Mondeo: есть жертвы17:18
- В Донецке легковой автомобиль врезался в автобус15:40
- В "ДНР" нашли замену Яценко15:30
- В Ясиноватой пьяная женщина убила собутыльницу15:18
- В Мариуполе покончил с собой 23-летний полицейский14:41
- Муженко: Хомчак "бросил" добровольцев на штурм Иловайска, который был даже не нужен ВСУ12:01
- «Кто оценил, как мы крепчали?»: Ходаковский возмущен ситуацией с разведением войск в зоне ООС 10:42
- Боевики "Л/ДНР" разожгли бои возле Золотого-4, сорвав отвод войск на Донбассе: ВСУ несут потери09:38
- На подвале «МГБ ДНР» совершил суицид боец ВСУ, который был в списках на обмен19:12
- Почему Путин не соглашался на обмен пленных при Порошенко: Чалый раскрыл причину19:01
- Описана диета для укрепления костей и суставов18:28
- В подразделениях НВФ усилили ответственность за «уклонение от службы»17:59
- Павел Гриб подло отплатил Зеленскому за свое спасение, такого никто не ожидал: «Геть!»17:38
- В Шахтерске столкнулись грузовик и Ford Mondeo: есть жертвы17:18
- Арахамия пообещал передать СБУ доказательства проплаченных митингов против капитуляции 16:56
- Лещенко рассказал о крупном поражении Коломойского по Приватбанку в Лондоне16:41
- Минувший сентябрь установил исторический погодный рекорд16:30
- На Буковине осквернили могилы воинов АТО16:20
- Описана диета для укрепления костей и суставов18:28
- Что изменится в 2020 году в работе каждого знака Зодиака? Астрологи предупреждают 14:22
- Названы семь продуктов, которые есть каждый день очень вредно09:59
- Названы продукты, которые можно есть на ночь22:25
- ВПЛ могут получить медицинские услуги и подписать декларацию с врачом: В СМИ описали процедуру17:28
- Украинцев предупредили о череде магнитных бурь16:30
- Медики рассказали, как преодолеть зависимость от вредной пищи14:00
- 10 средств народной медицины, от которых лучше отказаться10:00
- Ядовитые продукты, которые мы регулярно едим09:40
- Назван самый вредный вид орехов22:37
- Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
- Готовят место для Януковича: в Донецке произошел переворот
- Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака
- Пьяный гороскоп: как ведут себя подшофе разные знаки Зодиака
- Женские знаки Зодиака, умеющие предсказывать будущее
- Составлен подробный женский гороскоп с 14 по 20 октября
- Луганчанка о переписи населения: Держаться в тени у жителей ОРДЛО больше не получится
- Что происходит с могилой экс-главаря "ДНР" Захарченко: "Осиновый кол не помешал бы
- Кравчук о Пушилине: он арестован как "тайный поклонник Бандеры и патриот Украины"
- Эти растения ни в коем случае не стоит держать дома