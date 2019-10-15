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Архив - Донецкая область

Попытались убить президента: ДНРовцы атаковали Зеленского

15.10.2019 21:26
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Попытались убить президента: ДНРовцы атаковали Зеленского

14 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом на позиции украинских военных на Донбассе, что по всей видимости придало большую активность террористам "ДНР".
Издание from-ua сообщает, что оккупанты совершили 7 обстрелов по позициям ВСУ в день визита украинского лидера.
Огонь боевики вели из запрещенных минометов, гранатометов, противотанковых комплексов и крупнокалиберного стрелкового оружия.
Террористы направили огонь на позиции подразделения "Восток" вблизи Новотроицкого, Опытного, Лебединского и Водяного.
Также атакована была и территория подконтрольная подразделению "Север". Террористы открыли огонь по позициям ВСУ вблизи Хутора Свободного.



Теги: Донбасс, атака, ДНР, Зеленский
 
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