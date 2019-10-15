В "ДНР" нашли замену Яценко

15.10.2019 15:30

Главарь «ДНР» Денис Пушилин назначил исполняющим обязанности «министра связи ДНР» Игоря Халепу. Об этом говорится в «указе» главаря «ДНР» № 303 от 14 октября 2019 года, сообщает Сайт города Донецка.

«В соответствии со статьями 59, 60 Конституции ДНР назначить исполняющим обязанности Министра связи ДНР Халепу Игоря Николаевича», — отмечается в «указе».

«Указ» вступил в силу со дня его подписания.

С 2017 года Халепа выполнял роль «директора департамента по контролю электросвязи и телекоммуникаций минсвязи ДНР».

Ранее сообщалось, что главарь «ДНР» Денис Пушилин уволил «министра связи ДНР» Виктора Яценко.