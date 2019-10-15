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Архив - Донецкая область

В Мариуполе покончил с собой 23-летний полицейский

15.10.2019 14:41
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В Мариуполе покончил с собой 23-летний полицейский

В Мариуполе полицейский решил покончить жизнь самоубийством.
Об этом сообщили в пресс-службе Центрального отдела полиции.
Как стало известно, вчера, 14 октября, утром было обнаружено тело 23-летнего мужчины, который являлся сотрудником правоохранительных органов.
По предварительной информации молодой мужчина совершил самоубийство.
«Следов телесных повреждений обнаружено не было. Сейчас тело направлено на экспертизу для уточнения причин смерти. В этот день мужчина находился вне службы. По предварительным данным, причиной самоубийства являются личные проблемы, не связанные со служебной деятельностью», - сообщают в полиции.



Теги: Донбасс, Мариуполь, суицид, полицейский
 
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