- В подразделениях НВФ усилили ответственность за «уклонение от службы»17:59
- В Шахтерске столкнулись грузовик и Ford Mondeo: есть жертвы17:18
- В Донецке легковой автомобиль врезался в автобус15:40
- В "ДНР" нашли замену Яценко15:30
- В Ясиноватой пьяная женщина убила собутыльницу15:18
- В Мариуполе покончил с собой 23-летний полицейский14:41
- Муженко: Хомчак "бросил" добровольцев на штурм Иловайска, который был даже не нужен ВСУ12:01
- «Кто оценил, как мы крепчали?»: Ходаковский возмущен ситуацией с разведением войск в зоне ООС 10:42
- Боевики "Л/ДНР" разожгли бои возле Золотого-4, сорвав отвод войск на Донбассе: ВСУ несут потери09:38
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: Сегодня меньше всего машин на «Новотроицком»09:17
В подразделениях НВФ усилили ответственность за «уклонение от службы»
В зоне ООС на Донбассе члены НВФ проводят подготовку для проведения ротации на передовых позициях.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает donpress.
Так, члены НВФ усиливают ответственность за уклонение от прохождения воинской службы. По данным разведки, НВФ усиливают агитационные мероприятия по привлекательности контрактной службы:
«Продолжается подготовка молодого пополнения для очередной ротации российских подразделений на передовых позициях. В частности, с новобранцами проводятся показательные занятия и интенсивные агитационно-пропагандистские мероприятия по «привлекательности контрактной службы» в ВС РФ. В то же время российское оккупационное командование усиливает ответственность за «уклонение от исполнения воинской обязанности».
Отмечается, что контрактом предусматривается взыскания штрафа с наемника в размере более 140 тыс. российских рублей в случае досрочного прекращения действия контракта по его инициативе или вине.
Теги: Донбасс, штраф, контракт, наемник, ГРУ, Минобороны, ротация, НВФ, ООС
- Боевики на Донбассе проведут ротацию, - разведка
- ГУР МОУ: члены НВФ намерены после получения паспортов РФ уехать в Россию
- Члены НВФ активно отрабатывают скрытое выдвижение на передовые позиции, — разведка ВСУ
- В Минобороны отреагировали на информацию о взятии «в плен» НВФ бойца ВСУ
- Подразделения НВФ нарушили перемирие на Донбассе: по ВСУ применили гранатометы
- На Донбассе массово дезертируют боевики
- В подразделениях НВФ усилили ответственность за «уклонение от службы»17:59
- В Шахтерске столкнулись грузовик и Ford Mondeo: есть жертвы17:18
- В Донецке легковой автомобиль врезался в автобус15:40
- В "ДНР" нашли замену Яценко15:30
- В Ясиноватой пьяная женщина убила собутыльницу15:18
- В Мариуполе покончил с собой 23-летний полицейский14:41
- Муженко: Хомчак "бросил" добровольцев на штурм Иловайска, который был даже не нужен ВСУ12:01
- «Кто оценил, как мы крепчали?»: Ходаковский возмущен ситуацией с разведением войск в зоне ООС 10:42
- Боевики "Л/ДНР" разожгли бои возле Золотого-4, сорвав отвод войск на Донбассе: ВСУ несут потери09:38
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: Сегодня меньше всего машин на «Новотроицком»09:17
- В подразделениях НВФ усилили ответственность за «уклонение от службы»17:59
- Павел Гриб подло отплатил Зеленскому за свое спасение, такого никто не ожидал: «Геть!»17:38
- В Шахтерске столкнулись грузовик и Ford Mondeo: есть жертвы17:18
- Арахамия пообещал передать СБУ доказательства проплаченных митингов против капитуляции 16:56
- Лещенко рассказал о крупном поражении Коломойского по Приватбанку в Лондоне16:41
- Минувший сентябрь установил исторический погодный рекорд16:30
- На Буковине осквернили могилы воинов АТО16:20
- Осенняя жара установит "рекорд": синоптик заинтриговала украинцев свежим прогнозом15:56
- В Донецке легковой автомобиль врезался в автобус15:40
- В "ДНР" нашли замену Яценко15:30
- Что изменится в 2020 году в работе каждого знака Зодиака? Астрологи предупреждают 14:22
- Названы семь продуктов, которые есть каждый день очень вредно09:59
- Названы продукты, которые можно есть на ночь22:25
- ВПЛ могут получить медицинские услуги и подписать декларацию с врачом: В СМИ описали процедуру17:28
- Украинцев предупредили о череде магнитных бурь16:30
- Медики рассказали, как преодолеть зависимость от вредной пищи14:00
- 10 средств народной медицины, от которых лучше отказаться10:00
- Ядовитые продукты, которые мы регулярно едим09:40
- Назван самый вредный вид орехов22:37
- Андрей Пальчевский назвал главную ошибку, в которую может вляпаться Зеленский: «Украинцы против этого». ВИДЕО22:10
- Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
- Готовят место для Януковича: в Донецке произошел переворот
- Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака
- Пьяный гороскоп: как ведут себя подшофе разные знаки Зодиака
- Составлен подробный женский гороскоп с 14 по 20 октября
- Женские знаки Зодиака, умеющие предсказывать будущее
- Луганчанка о переписи населения: Держаться в тени у жителей ОРДЛО больше не получится
- Что происходит с могилой экс-главаря "ДНР" Захарченко: "Осиновый кол не помешал бы
- Кравчук о Пушилине: он арестован как "тайный поклонник Бандеры и патриот Украины"
- Эти растения ни в коем случае не стоит держать дома