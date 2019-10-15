В подразделениях НВФ усилили ответственность за «уклонение от службы»

15.10.2019 17:59

В зоне ООС на Донбассе члены НВФ проводят подготовку для проведения ротации на передовых позициях.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает donpress.

Так, члены НВФ усиливают ответственность за уклонение от прохождения воинской службы. По данным разведки, НВФ усиливают агитационные мероприятия по привлекательности контрактной службы:

«Продолжается подготовка молодого пополнения для очередной ротации российских подразделений на передовых позициях. В частности, с новобранцами проводятся показательные занятия и интенсивные агитационно-пропагандистские мероприятия по «привлекательности контрактной службы» в ВС РФ. В то же время российское оккупационное командование усиливает ответственность за «уклонение от исполнения воинской обязанности».

Отмечается, что контрактом предусматривается взыскания штрафа с наемника в размере более 140 тыс. российских рублей в случае досрочного прекращения действия контракта по его инициативе или вине.