Боевики на Донбассе проводят перепись населения – СММ ОБСЕ

16.10.2019 11:21

Эксперты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали факт проведения переписи населения на неподконтрольной Украине территории Донбасса. Как передает replyua.net, об этом идет речь в распространенном вчера отчете СММ ОБСЕ.

В частности, известно, что 14 октября 12 человек из оккупированной территории Донецкой области сообщили наблюдателям об участии в переписи населения.



«В центре переписи населения, который находится в учебном заведении в Горловке, три женщины и двое мужчин, проводившие перепись, сообщили миссии, что люди, которые собирают данные для нее, прошли обучение, и им выдавались буклеты с инструкциями», − сказано в отчете ОБСЕ.



Кроме того, недалеко от другого подобного заведения в Горловке четыре женщины заявили наблюдателям, что перепись населения хорошо была освещена в СМИ, и жителям поступали SMS-сообщения. Также в тот день в Голубовке (бывший Кировск) и Лозовском двое местных жителей рассказали, что лица, проводящие перепись населения, пришли к их месту жительства и не просили никаких документов с целью сбора данных. Напомним, ранее сообщалось, что с 1 по 14 октября в «ЛДНР» будет проходить перепись населения.