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Ирина Геращенко: "Власть выполнила требования протестующих, останавливаться нельзя"
Депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко удовлетворена тем, как украинская сторона расставила акценты на очередном заседании Трехсторонней контактной группы, состоявшемся в Минске 15 октября.
Нынешняя власть стала прислушиваться к требованиям активно настроенной части общества, которая приняла участие во вчерашней акции протеста. Есть надежда, что она будет прислушиваться к ним и впредь, убеждена Ирина Геращенко.
Об этом она написала в своем "Фейсбук", сообщает Диалог.UA. Поэтому можно считать, что акция "Нет капитуляции" прошла не напрасно. Народ показал, что именно он является единственным источником власти в Украине, как это, собственно, и записано в ее Конституции. На заседании ТКГ украинская делегация верно расставила акценты, заявив, что выполнение политического блока на Донбассе может стать возможным лишь при условии полного выполнения всех условий, выдвинутых Украиной по безопасности.
Об этом Ирина Геращенко пишет, ссылаясь на пост пресс-секретаря Леонида Кучмы Дарки Олифер, которая детально описала все условия, выдвинутые нашей делегацией.
При этом украинская сторона также предложила выполнить разведение войск, кроме намеченных ранее Золотого и Петровского, еще в четырех населенных пунктах: Кальмиуское, Новоазовское, Саханка и Кумачово. К сожалению, на сей раз достичь согласия в Минске не удалось. Поэтому заседание ТКГ закончилось раньше запланированного времени. Однако Украина не должна уступать ни одной своей позиции. Только так удастся достичь на Донбассе прочного мира, считает Ирина Геращенко.
"Информация от украинской переговорной группы в Минске по итогам сегодняшнего заседания. Правильно расставленные акценты. Сначала безопасность. НЕ эфемерная, а реальная. Политический блок возможен только после вывода российских оккупационных войск и решения вопроса границы.
Это правильная позиция. Странно, что видим во власти не один голос по мирному урегулированию на Донбассе, а многоголосие, какофонию, хаос, сумятицу, когда в Минске говорят одно (сегодня - правильную позицию заняли), в МИД второе, спикеры СН вообще молотят что попало. Надо прекращать эту какофонию, говорить в один голос. И, да, мирные протесты действуют.
Власть вынуждена слышать и учитывать позицию пассионариев касательно красных линий. Мы, когда были властью - слышали и учитывали. Нынешняя власть также будет вынуждена слышать и учитывать.
Поэтому всем, кто вышел на акцию "Нет капитуляции! "- спасибо): вы помогли и нашей переговорной группе в Минске сегодня - правильно расставить акценты): Все будет - формула Украины", - оптимистично завершает свой пост Ирина Геращенко.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, требование, Ирина Геращенко, Минские договоренности
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