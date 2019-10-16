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«Можем потерять Мариуполь и еще многое»: ветеран АТО объяснил, чем опасно отводить войска
Отвод подразделений ВСУ в зоне ООС на Донбассе даже на 300 метров может иметь серьезные последствия, вплоть до потери Мариуполя Донецкой области. Об этом заявил ветеран АТО Глеб Бабич в эфире ObozTV.
По его словам, ВСУ почти по всей линии разграничения занимают единственно возможные точки и высоты. Ветеран АТО отметил:
«Отступить на 500 м, на 2000 м — это в квартале небольшое расстояние. А вернуться «на эти 500 м в ситуации, когда там уже занимают твои старые позиции — невозможно. Мы можем потерять «ключи» от Мариуполя. Мы можем потерять плацдарм с той стороны Северского Донца, где Крымское — между Крымским и Трехизбенкой. И еще многое».
Как считает военный, не стоит верить в то, что НВФ не обманут и тоже отведут свои войска:
«Иногда 300 метров — это ключ к краху. И это никто не анализирует. Это все замалчивают. Если раньше было сопротивление на уровне штабов, то сейчас все кивают. Хотя люди понимают, чем это угрожает. Это большая опасность».
Кроме того, Бабич добавил, что около 60% жителей находящихся у линии разграничения Золотого и Екатериновки, выступают против одностороннего отвода украинских войск:
«Условно, большинство говорят: если бы вы отошли на 2 км, они бы отошли на 2 км, и друг в друга не стреляли — мы бы согласились. Но те же не отойдут. И они будут тут. А люди, которые живут на рубеже, очень хорошо осознают разницу между „теми“ и нами. Украину можно недолюбливать, но это цивилизация и защита… Около 60% людей „против“. 30%, возможно, „за“. И есть люди, которые еще колеблются».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Мариуполь, АТО, ВСУ, отвод
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