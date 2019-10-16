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Архив - Донецкая область

На Донбассе сотрудники СБУ задержали члена НВФ «ЛНР»

16.10.2019 20:27
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На линии разграничения в Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали член НВФ «ЛНР», который состоял в группировке «Заря». lОб этом сообщили в пресс-службе СБУ.

«Бывший боевик так называемого» батальона «Заря» террористической организации «ЛНР», задержан Службой безопасности Украины при пересечении линии разграничения в Донецкой области. Он планировал вернуться во временно оккупированный Донецк»

По данным ведомства, задержанный уроженец Харькова. В августе 2014 года он вступил в ряды незаконного вооруженного формирования «Заря, принимал участие в боевых действиях против украинских военных. на Луганском направлении. В составе артиллерийского расчета НВФ обстреливал Луганский аэропорт и гражданские объекты.

Мужчину задержали, когда он планировал вернуться в неподконтрольный Донецк. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258−3 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности террористической организации). Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет с конфискацией имущества.

https://donpress.com 



Теги: Донбасс, СБУ, ЛНР, НВФ
 
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