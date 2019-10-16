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«Полная боевая готовность»: Что происходит с войсками Путина на Донбассе, почему такой «кипишь»?
Сегодня стало известно, что командование российских оккупационных войск поддерживает боевую готовность на высоком уровне. В частности, это наблюдается в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Вооруженных сил Российской Федерации.
Как сообщает replyua.net, в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины отмечается, что в разведке смогли выяснить, что 14 октября на полигонах «Центральный» (Луганская область) и «Южный» (Донецкая область) одновременно начались тактические учения российских оккупационных войск. При этом все привлеченные к военным учения подразделения врага были приведены в «полную» боевую готовность. В это же время отмечается, что контроль за проведением учений выполнялся комиссией Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации.
Стоит напомнить, что на Донбассе, несмотря на все подписанные в Минске договоренности о прекращении боевых действий, согласованную «формулу Штайнмайера», и договоренность о разведении войск, ситуация на территории Луганской и Донецкой областей продолжает оставаться весьма тяжелой. В частности, только за вчерашние сутки на Донбассе террористы 26 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Последствиями таких боев стала гибель двух бойцов ВСУ, ранение еще четырех, а один защитник получил боевую травму.
Теги: Донбасс, Путин, война, войска
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