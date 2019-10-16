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«Проснулись от мощного грохота за окном»: дончане сообщают о сильных боях в районе Макеевки
В социальных сетях жители неподконтрольных Украине Донецка и Макеевки сообщают о мощных боях, начавшихся около 07:00 в северной и западной частях города. По словам пользователей, тяжелые исходящие залпы слышны в районе Ботсада, Заперевальной на Донском и в других частях города.
«07.06 Донецк Ботсад. На севере война. Тяжелые бахи и пулемет. Что за будильник, дом подпрыгивает? Заперевальная в шоке. Ого»
«Типа, доброе утро…(где-то очень близко понеслись тяжелые бабахи… не прекращаются уже минут 10… Разведение войск ?»
«Што в Минске послали нах, можно и повоевать? Война по гудку. С без пяти 7 Вольво центр начал биться с ЯБП, в основном 80, взрываются секунды чз 3, один раз точно ударили со 150-ки, судя по шлейфу полетела в сторону Песок, но взрыва не было слышно.»
«Донецк 07.12 Бакинские -слышим бой 5 мин в стороне аэропорта, стрелковое, минометы, слышно прилично ОблГаи проснулась от грохота за окнами на запад. частые. исходящие»
«Донецк ДК21 север расшумелся с 7−00»
«07:01 Гупнуло так, что птицы с девятиэтажек послетали и заработала сигнализация Гупает до сих пор»
В свою очередь, жители Макеевки отмечают, что в стороне Червоногвардейского района идет какой-то сильный бой, слышны сильные взрывы, из-за которых срабатывает сигнализация в авто, а по окнам идет взрывная волна:
«Макеевка север 6.59 тяжелый минус потом много меньшего калибра, война на звук не далеко район Красного Партизана. Стрельба продолжается»
«С 6:59 слышно войнушку со стороны Гвардейки»
«7:02 сильный бабах с волной»
«Ух, ты! Минуту назад Двойной взрыв?! Сигналка отозвалась».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, Макеевка, ДНР, ЛНР, ВСУ
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