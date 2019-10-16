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Пушилин назвал убитого «Моторолу» «русским секретным оружием»

16.10.2019 12:20
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Пушилин назвал убитого «Моторолу» «русским секретным оружием»

Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что главарь НВФ батальон «Спарта» Арсен Павлов, более известный, как «Моторола» «навсегда останется в памяти Донбасса». Об этом Пушилин сообщил в третью годовщину со дня смерти члена НВФ.

Так, главарь ОРДО уточнил:

«Прошло уже три года, как ушел из жизни Герой ДНР, командир батальона „Спарта“ полковник Арсен Павлов. Наш Моторола… Он стал легендой при жизни. Простой парень, вдруг ставший русским „секретным оружием“, бесстрашным и непобедимым. Его, такого характерного, такого настоящего, нам всегда будет не хватать. Светлая память».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ДНР, Пушилин, боевик Моторола
 
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