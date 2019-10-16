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«Роспуск "ЛДНР", контроль над границей»: Украина в Минске озвучила членам НВФ свои условия

16.10.2019 09:13
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«Роспуск "ЛДНР", контроль над границей»: Украина в Минске озвучила членам НВФ свои условия

Вчера, 15 октября, в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы украинская сторона настояла на полном прекращении огня и роспуске «ЛДНР». Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, Украина назвала представителям ОРДО ряд условий для выполнения политического блока вопросов минских соглашений. Олифер уточнила, что среди условий были названы:

 

  • роспуск группировок «ЛДНР»;
  • полное прекращение огня;
  • обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
  • вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;
  • разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;
  • обеспечение работы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;
  • установление контроля над неподконтрольной Украины участком российско-украинской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минский соглашениями.
Источник: https://donpress.com 


Теги: Донбасс, Минск, ДНР, ЛНР, НВФ
 
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