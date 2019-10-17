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«Мерзкие преступники и наркоманы»: Стрелков разгромил главарей «Л/ДНР»

17.10.2019 16:00
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«Мерзкие преступники и наркоманы»: Стрелков разгромил главарей «Л/ДНР»
Экс-главарь самопровозглашенной «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков» сравнил «руководство» нелегитимной республики «мерзкими уголовниками и наркоманами». Как передает replyua.net, соответствующее видео со столь резким заявлением разместил в своем Twitter блогер под ником Necro Mancer.
«Я банки не брал, мы ж не банда. Да и чтобы банк взять, нужны люди. Вот назначил я Пономарева народным мэром, а он оказался мелкий уголовник и наркоман. А Безлер – тот все банкоматы обнес, но у него и контингент был, извините, совсем другой», – признался Гиркин.

Отметим, в свое время Гиркин (Стрелков) выразил мнение, что ситуация на оккупированных территориях Донбасса является свидетельством того, что капитулировать будут псевдореспублики, а не Украина. Более того, он заявил, что власти страны-агрессор Российской Федерации любыми способами будут пытаться запихнуть разрушенные войной территории обратно в Украину, мотивируя это стремлением к перемирию.

Также ранее Гиркин выразил уверенность в том, что украинские власти и международное сообщество заставят президента России Владимира Путина прекратить оккупацию Крыма и Донбасса.
 


Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Стрелков
 
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