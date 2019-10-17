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Подразделения НВФ 30 раз открывали огонь на Донбассе: один боец ВСУ ранен, один погиб
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе члены НВФ 30 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный погиб, еще один ранен. Об этом сообщает штаб ООС.
По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» члены НВФ совершили 23 обстрела: семь раз возле Водяного, трижды неподалеку Авдеевки, дважды в районе Песок и возле Лебединского и Марьинки, а также возле Пищевика, дважды неподалеку Чермалыка и Талаковки, в районе Новомихайловки и вблизи Тарамчука.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 7 обстрелов: трижды неподалеку Луганского, возле Зайцево, Золотого, Новозвановки и Катериновки.
С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, огонь, ВСУ, НВФ
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