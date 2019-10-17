Украинские разведчики провели успешную операцию в зоне ООС: опубликовано видео

17.10.2019 07:45

Разведчики К-2 из 54-й механизированной бригады ВСУ ответным огнем отомстили за гибель двух украинских военнослужащих — Юрия Громовича и Ярославы Никоненко, погибших в результате обстрела со стороны НВФ.

Соответствующее видео украинские военные опубликовали на официальной странице бригады в соцсети.

Как отмечают военные, разведчики К-2 спланировали и успешно реализовали операцию с помощью других подразделений ВСУ. Военные уточнили:

«Уникальность операции в том, что расстояние до позиций оккупантов составляет 273 метра. Операция прошла успешно без потерь с нашей стороны».

Источник: https://donpress.com