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В ОРДО рассказали, что привез очередной «гумконвой» из РФ
17.10.2019 13:01
Сегодня так называемый «гуманитарный конвой» МЧС РФ доставил в ОРДО 48 тысяч детских продуктовых наборов. Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «министерства по чрезвычайным ситуациям ДНР».
В «ведомстве» отметили:
«В состав 87-го гуманитарного конвоя вошли детские продуктовые наборы в количестве 48 000 штук».
Уточняется, что наборы предназначены для детей до года и от 1 года до 3 лет.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, гуманитарная помощь, ДНР, ОРДО
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