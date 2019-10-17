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Архив - Донецкая область

В ОРДО рассказали, что привез очередной «гумконвой» из РФ

17.10.2019 13:01
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В ОРДО рассказали, что привез очередной «гумконвой» из РФ

Сегодня так называемый «гуманитарный конвой» МЧС РФ доставил в ОРДО 48 тысяч детских продуктовых наборов. Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «министерства по чрезвычайным ситуациям ДНР».

В «ведомстве» отметили:

«В состав 87-го гуманитарного конвоя вошли детские продуктовые наборы в количестве 48 000 штук».

Уточняется, что наборы предназначены для детей до года и от 1 года до 3 лет.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, гуманитарная помощь, ДНР, ОРДО
 
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