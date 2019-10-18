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Для собак и выпивох: Что произошло с катками Донецка
В довоенное время в Донецке работали 3 любительских катка, судьба которых сложилась по-разному, передают Донецкие новости.
Развлекательный парк «Марабушта» прекратил работу из-за военных действий в 2014 году. Парк располагался в Калининском районе, возле бывшего кинотеатра «Строитель».
Каток «Марабушта» был любимым местом дончан всех возрастов, с демократичными ценами и хорошим покрытием. С выходом Донецка из украинского правового поля владельцы не стали заигрывать с новыми властями и быстро закрылись.
Сейчас данная территория – заброшенная площадка и опустевший парк.
Центр семейного отдыха «Фунтура» находится на последнем этаже ТРЦ «Донецк сити». После 2014 года заведение долго стояло закрытым, однако под давлением местной «власти» как сам торговый центр, так и игровую площадку открыли в 2016 году. По сути, сегодня это единственный круглогодичный развлекательный центр города. Здесь работают ледовый каток и с десяток аттракционов.
Нельзя сказать, что людей много, их единицы в день. Причина в ценах и демографической ситуации. Сеанс на катке стоит 180 руб. за 45 минут (примерно 70 грн), аттракционы – 75-95 руб. (29-37 грн). Если раньше в кассы «Фунтуры» стояли очереди, сегодня здесь даже свет не везде горит, настолько малый спрос.
Данные фото сделаны в выходной день в обеденное время. На льду следы от коньков – вероятно, посетители все же есть.
Развлекательный парк «Городок» открылся в 2005 году на территории бывшего Смоляниновского сквера в Куйбышевском районе. Он сразу стал сенсацией, поскольку такого уровня развлечений в Донецке на тот момент не было. «Городок» одним из первых открыл любительский каток, и многие начали осваивать коньки.
Парк активно работал около 5-ти лет. Потом конкуренты открыли «Марабушту» и «Фунтуру», в итоге, «Городок» начал приходить в упадок и закрылся в 2012 году.
В 2019 году бывший первый форматный парк сейчас – это просто заброшенный сквер с остатками былой роскоши, где выгуливают собак и распивают алкоголь. При «ДНР» о его восстановлении «Городка» речи не идет.
Теги: Донецк, Донбасс, каток, парк
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