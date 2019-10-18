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Флаги "ДНР" возникли в Украине за 7 лет до Майдана: появилось знаковое фото митинга в Донецке
В соцсетях всплыл кадр с флагами террористической "ДНР", сделанный в Донецке задолго до Революции достоинства и других событий в Украине в 2013-2014 годах.
Блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter показал соответствующее историческое фото, сделанное весной 2006 года в Донецке. На снимке видна группа людей, которая, очевидно, устроила митинг с множеством флагов самопровозглашенной "ДНР", передает Диалог.UA. "Весна 2006 года. "Во всем виноват Майдан"", - красноречиво подписал историческую фотографию блогер.
Что интересно, комментаторы не стали опровергать предположение, поделившись интересными деталями жизни Донецка. Один из комментаторов вспомнил, как после Майдана в Северодонецке на съезде начали продвигать идею отсоединения Донбасса от Украины, однако люди не были готовы к такому, добавив, что в 2007-2008 годах появился символ "колорадка". Другой пользователь вспомнил, как его товарищ в 2005 году собирал в Алчевске подписи за федерализацию у горожан. Комментаторы добавили, что тогда у "ДНР" был свой сайт, несмотря на запрет организации СБУ. Флаги "республики" были замечены даже во время Майдана, однако тогда никто не придал этому значения.
Теги: Донецк, Донбасс, Майдан, ДНР
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