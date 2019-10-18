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Из Донецка выгнали жену Моторолы: у Канистры отобрали бизнес и заставили продать квартиру
Елена Коленкина, на которой террорист Моторолла так официально и не женился, скрывается на территории оккупированного Крыма. Через время после ликвидации ее мужа-боевика женщину из Донецка выжили. У нее отобрали весь прибыльный бизнес в "ДНР", к которому был причастен Павлов. Также Коленкину заставили продать в Донецке квартиру и салон красоты.
Блогер из Донецка Фашик Донецкий рассказал, что Коленкину, которая имела кличку Канистра, убрали с финансовых потоков по углю и металлу. Но ей дали денег, и она выехала из "столицы" "ДНР". Также за женой Моторолы осталась прибыль от бизнеса по продаже элитных авто в РФ, который еще при жизни наладил главарь банды террористов "Спарта", сообщает Диалог.UA.
Предположительно, на этом Павлов "заработал" 1,2 миллиона долларов. Сегодня Канистра ведет свой бизнес не только на территории аннексированного Крыма, но и в ряде городов РФ. К примеру, в центре российского Краснодара у нее есть кафе и спорткомплекс. Коленкина из "бюджета" "ДНР" как "вдова героя" ничего не получает. Но боевики из "Спарты" ежемесячно в качестве материальной помощи перечисляют Канистре 2 тысячи долларов.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Крым, бизнес, ликвидация, ДНР, боевики
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