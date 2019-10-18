Мартин Сайдик впечатлен восстановлением моста в Станице Луганской: "Я был поражен темпами работ"

18.10.2019 09:08

Спецпредставитель главы ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик удивился тому, как быстро идет восстановление моста в Станице Луганской.

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик провел несколько дней на востоке Украины в конце прошлой недели. За это время он успел ознакомиться с ситуацией в районе Станицы Луганской. При этом его поразили темпы восстановления моста через реку Северский Донец. Он счел их достаточно впечатляющими, рассказывает Диалог.UA.

"В конце прошлой недели я провел 2 дня на востоке Украины где, в частности, ознакомился с ситуацией в Станице Луганской. Меня особенно впечатлили темпы работ по ремонту через речку Северский Донец", — прокомментировал Сайдик. Также он рассказал, что лично несколько раз воспользовался временным обходным мостом, который был построен, чтоб заменить основной пока будут вестись работы по его восстановлению. Именно тогда он и успел понаблюдать за прогрессом в ремонтно-восстановительных работ пролета главного моста. "Я видел большие достижения , которые облегчают пересечение линии столкновения для гражданского населения. Напомню, что началу ремонтных работ предшествовало 3 долгих года переговоров", — добавил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.