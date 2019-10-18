«Перестраховываются»: идеолог «ДНР» озвучил детали скандального «приказа» главарей ОРДО

18.10.2019 12:51

Идеолог «ДНР» Роман Манекин объяснил детали так называемого «приказа» главарей НВФ, согласно которому на границе между неподконтрольной Украине частью Донетчины и России российские пограничники не пропускают бывших членов НВФ «МГБ» и возвращают их в неподконтрольный Украине Донецк.

По словам Манекина, скорее всего был какой-то член НВФ — «носитель тайн», который выехал в РФ, а оттуда, транзитом, в другое государство, «возможно даже Украину»:

«Так вот, Павленко, обжегшийся на молоке, задул, что называется, на воду. То есть, на донецкой части границы экс-сотрудников, безусловно, задерживают, возвращают в Донецк, передает donpress.

Но затем, по личному распоряжению Павленко (а я видел таких документов несколько), выезд в РФ разрешают. Возможно, предварительно поставив в известность российскую сторону. Конечно, этот приказ ПРЯМО противоречит законодательству ДНР и даже самому Закону „О гостайне“, не говоря уже о Конституции. Просто… чиновники есть чиновники! Перестраховываются!».

При этом Манекин уточняет, что такая перестраховка смысла не имеет, «тот, кто задумал предательство, предаст. Никакие „приказы“ не остановят». Он подчеркнул:

«Тем более, — еще раз! — приказ был издан в конкретный момент, в связи с конкретной ситуацией; кто-то оповещен о его содержании, большинство — нет! Одних сотрудников ставили в известность в момент заключения трудового соглашения при допуске к материалам, содержащим „ГТ“, других — нет! Но на границу приказ и общий списочек послали, как водится! В общем, приказ нужно отменять!».