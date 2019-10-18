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Погиб в разборках с местным криминалом: стали известны подробности гибели в Донецке Моторолы
Бывший лидер группировки "ДНР" россиянин Александр Бородай признался, что известный полевой командир боевиков Арсен Павлов, известный как Моторола, на самом деле погиб в криминальных разборках, а не в результате спецоперации украинских силовиков, передает Donbass.live.
Такое заявление он сделал в эфире российского телеканала "Царьград"
"Я не все могу сказать, но постараюсь сказать так, чтобы было более-менее понятно. С Моторолой случай специфичный, потому что он относится к категории разборок с местным криминалом. Киевский режим, на мой взгляд, непосредственного отношения к этому не имеет" - рассказал Бородай.
Напомним, Арсен Павлов был убит в Донецке 16 октября 2016 года. В лифте дома, где жил командир боевиков, сработало взрывное устройство.
Группировка "ДНР" обвинила в убийстве Павлова украинские спецслужбы.
Теги: Донбасс, криминал, боевик Моторола, погиб
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