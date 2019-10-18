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«Пришел приказ о неразглашении»: члены НВФ возмущены сокрытием данных по погибшим
В одном из сообществ в социальных сетях жители неподконтрольной Украине части Донетчины сообщают, что в подразделения НВФ приходят приказы о неразглашении данных по погибшим членам НВФ. По словам очевидцев, даже родные не имеют права сообщать о потере, иначе лишаться помощи на установку памятника и пособий, пишет ДонПресс.
Один из пользователей пишет:
«Пришел приказ об неразглашении имен погибших ребят, предатели республик, по другому и никак нельзя назвать, запрещают разглашать даже родным потери, иначе они лишатся помощи на памятник и других пособий. Наши ребята защитники, не молчите, выставляйте фото погибших, чтобы все знали, что погибает много ребят. Нельзя молчать, это предательство по отношению к погибшим».
В комментариях к публикации другие пользователи сообщают:
«Никто не имеет морального права скрывать информацию о погибших защитниках! Память о них нужна всем живущим!!! ЭТО КОЩУНСТВО И ПРЕДАТЕЛЬСТВО!!!»
«На Донбассе все идет к тому чтоб люди захотели в украину цены растут, еще и не разглашать потери бойцов, потому что люди видят сколько потерь среди наших и это только кого узнали, а сколько без вести пропавших».
Теги: Донбасс, данные, погибли, НВФ
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