РФ выдвинула Пушилину ультиматум: в "ДНР" будут крупные "чистки" "министров"

18.10.2019 22:31

Нескольким "высокопоставленным чиновникам" в "ДНР" инкриминируют хищение "госсредств" в особо крупных размерах. Это касается в том числе и экс-фейкового "министра" связи Виктора Яценко, уволенного недавно главарем "ДНР".

Как пишет донецкий блогер Дмитрий Черкассов в своем блогер на "Обозревателе", в Донецке уже начато громкое "уголовное расследование" по статье 190 "УК "ДНР" хищение бюджетных средств в отношении Яценко и его сообщников, сообщает Диалог.UA.

Среди тех, кто попал в "опалу" к Пушилину: директор "ГП" "Почта Донбасса" Неудачин, директор "ГП" "Астелит" Гущин и первый заместитель "министра связи "ДНР" Бородин. Кураторы из РФ, контролирующие денежные потоки на ОРДЛО, выяснили, что в "ДНР" крупная недостача средств, которые Кремль выделял на связь "республике". "В "республику" приезжала российская делегация. Пушилину был выдвинут ультиматум: или ты разбираешься в этом вопросе, или компенсируешь нам (кураторам) ту суму, которую они (В. Яценко и компания) украли", - пишет блогер. Он не исключает, что ситуация с Яценко создана в "ДНР", чтобы скрыть более серьезные процессы, которые Пушилин "проворачивает" за спиной своих кураторов. Также Черкасов допускает, что в ближайшее время уберут с "должностей" "министра транспорта" Подлипанова и "министра строительства и ЖКХ" Наумца.