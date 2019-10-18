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У Путина предрекли "Л/ДНР" худший сценарий: "За что они так с Донбассом?"
В Кремле пугают Украину абхазским сценарием для оккупированных районов Донбасса. Заявление российского чиновника стало серьезным ударом для сепаратистов "Л/ДНР".
Внимание на планы России по ОРДЛО обратил в Twitter журналист Денис Казанский, передает Диалог.UA.
Абхазский сценарий для террористических "Л/ДНР" предрек член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ некий Богдан Безпалько. Он пригрозил, что Москве скоро "надоест", и она, заключив соглашение с непризнанными "Л/ДНР", открыто введет в ОРДЛО свои войска. По мнению представителя путинского режима, это поможет прекратить войну на Донбассе на условиях Москвы. Казанский был шокирован тем, какую участь Москва уготовила Донбассу. Россияне уже открыто говорят, что не дадут региону оправиться от войны. "В Москве не исключили абхазский сценарий для Донбасса. Хотят превратить регион в такую же вечную нищую дыру без промышленности и перспектив. Интересно, за что они так ненавидят Донбасс?" - задался вопросом журналист.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Абхазия, сценарий, ДНР, ЛНР
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