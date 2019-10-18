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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО ввели огромные штрафы для членов НВФ

18.10.2019 13:32
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В ОРДЛО ввели огромные штрафы для членов НВФ

Российское командование на временно неподконтрольной Украине части Донбасса перешло к официальной установке штрафов за преждевременное расторжение контрактов членами НВФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает donpress.

По данным украинской разведки, на полигонах соединений и частей «1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК ВС РФ» идет подготовка «новобранцев», которым всеми способами пытаются показать привлекательность «контрактной службы». При этом российские кураторы решили значительно усилить ответственность за «уклонение от исполнения воинской обязанности». Изменения коснулись и правил призыва на контрактную военную службу — теперь предусматривается взыскание штрафа с наемников в размере более 140 тысяч рублей (2180 долларов) в случае досрочного прекращения действия контракта по его инициативе сепаратиста.



Теги: Украина, Донбасс, штраф, контракт, разведка, наемники, Минобороны, ОРДЛО, НВФ
 
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