Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

​Компания РФ "Мечел" требует у Кремля 18 млрд за создание "ДНР": "Кинули самих себя"

19.10.2019 19:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
&#8203;Компания РФ "Мечел" требует у Кремля 18 млрд за создание "ДНР": "Кинули самих себя"

Российская компания "Мечел" обратилась с просьбой к вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку компенсировать убытки, которые она понесла из-за оккупации Донбасса. Россияне с "Л/ДНР" умудрились "кинуть" не только Украину, но и самих себя.

Внимание на важную новость из РФ обратил в Twitter украинский журналист Денис Казанский, передает Диалог.UA.

Российская металлургическая компания "Мечел" просит Кремль вернуть ей хотя бы половину средств, которые она инвестировала в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ). Речь аж о 18 миллиардах рублей, которые были потеряны из-за оккупации Донбасса. Эти деньги руководство "Мечел" обещает пусть на погашение долгов перед российскими банками ВТБ, Сбербанк и Газпромбанк. История поразила Казанского. "Российская компания "Мечел" просит российского вице-премьера Дмитрия Козака компенсировать убытки, которые ей нанесли ДНРовцы. У "Мечела" в Донецке отжали завод. Тот случай, когда русские кинули даже самих себя. Очень смешно", - написал журналист.



Теги: Россия, Донбасс, банк, компенсация, убытки, оккупация, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх