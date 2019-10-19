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Боевики на Донбассе продолжают бить по украинским военным из запрещенного оружия
За прошедшие сутки, 18 октября, боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем.
Об этом в Facebook сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов:
четыре раза у Водяного на Приазовье – из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Новотроицкого – из автоматических гранатометов;
у Талаковки – из крупнокалиберных пулеметов;
дважды неподалеку Авдеевки – из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем;
в районе Березовой и Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
у Павлополя – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов:
дважды у Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
трижды неподалеку Луганского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
два раза вблизи Золотого-4 – из противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
в районе Крымского – из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП-1;
неподалеку Новотошковского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
у Троицкого – из крупнокалиберных пулеметов.
За минувшие сутки, в результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
С начала текущих суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Все обстрелы противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
трижды вблизи Золотого – из минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и гранатометов различных систем;
в районе Зайцевого – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские соглашения, ООС
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