Бойцы батальона "Азов": боевики наносят удары по Золотому: "Где тишина, главнокомандующий?"

19.10.2019 10:06

Несмотря на так называемый "режим тишины" на Донбассе, боевики продолжают обстреливать украинские позиции, не стесняясь даже селений, где должно начаться разведение войск.

Об этом со ссылкой на Telegram-канал "Останній блок-пост" сообщает Диалог.UA.

"В Золотом все веселее. 18 октября, 22:00. Все тот же хутор Вольный, слышны выстрелы и даже пролеты минометов", - говорит доброволец, приехавший в окрестности Золотого-4. "Где же та самая тишина, господин главнокомандующий?" - негодуют в организации. Отметим, что это не первая провокация боевиков оккупированного Донбасса на линии разграничения. Ранее в пресс-центре ООС сообщили о том, что сепаратисты "ЛНР" нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины возле Золотого. Президент Зеленский настаивает на том, что покинуть территорию, разводя войска, можно лишь после 7 суток тишины с обеих сторон. ВСУ свои обещания выполняет, чего нельзя сказать о боевиках.