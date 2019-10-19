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Бойцы батальона "Азов": боевики наносят удары по Золотому: "Где тишина, главнокомандующий?"
Несмотря на так называемый "режим тишины" на Донбассе, боевики продолжают обстреливать украинские позиции, не стесняясь даже селений, где должно начаться разведение войск.
Об этом со ссылкой на Telegram-канал "Останній блок-пост" сообщает Диалог.UA.
"В Золотом все веселее. 18 октября, 22:00. Все тот же хутор Вольный, слышны выстрелы и даже пролеты минометов", - говорит доброволец, приехавший в окрестности Золотого-4. "Где же та самая тишина, господин главнокомандующий?" - негодуют в организации. Отметим, что это не первая провокация боевиков оккупированного Донбасса на линии разграничения. Ранее в пресс-центре ООС сообщили о том, что сепаратисты "ЛНР" нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины возле Золотого. Президент Зеленский настаивает на том, что покинуть территорию, разводя войска, можно лишь после 7 суток тишины с обеих сторон. ВСУ свои обещания выполняет, чего нельзя сказать о боевиках.
Теги: Донбасс, ЛНР, боевики, батальон "Азов", ВСУ, обстрелы, Золотое, ООС, Зеленский
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