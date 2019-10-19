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"ДНР" каже, що їм не підходять умови амністії Мінських угод
Окупаційна влада "ДНР" заявила, що "їм не підходить" прописана в Мінських угодах амністія для учасників подій 2014 року на Донбасі
Про це сказала так звана "обмудсмен" Дар'я Морозова, передає Depo.Донбас
Вона зазначила, що ця амністія не була узгоджена з "ДНР".
"Насправді ніякого законопроекту про амністію немає, вірніше в 2014 році він був прийнятий, але до цього дня він не підписаний президентом України ні Порошенко, ні Зеленським, Крім цього, ми чуємо, що додається дуже багато нових умов до цієї амністії. В будь-якому випадку навіть та амністія, яку вони прийняли нібито в 2014 році, вона не була узгоджена з нами, з нашими представниками в Мінську, тому вона категорично не підходить для жителів Донбасу і застосована до нас вона просто не може бути ", - заявила Морозова.
Нагадаємо, у мінських углдах зазначено, що під амністію потрапляють ті, хто не вчиняв вбивств, грабежів і не воював. Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар заявив, що особи, причетні до збиття малайзійського "Боїнга"над Донбасом у 2014 році, не підпадають під амністію.
Теги: Донбасс, амнистия, ДНР, боевики, Минские договоренности
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